Anwohner der wenigen umliegenden H├Ąuser, weniger als ein Dutzend, wurden laut Polizei in Sicherheit gebracht und kamen zwischenzeitlich in einer Notunterkunft der Feuerwehr unter. Bis zum Abend konnten sie wieder in ihre H├Ąuser zur├╝ckkehren. Die Einheitsgemeinde Bienenb├╝ttel im Landkreis Uelzen z├Ąhlt rund 6000 Einwohner. Der Ortsteil Bargdorf, in dem knapp 300 Menschen leben, liegt rund 15 Kilometer s├╝dlich von L├╝neburg.