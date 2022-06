Mehrere Motorboote auf Zürichsee in Brand - drei Verletzte

Millionen Euro Schaden Mehrere Motorboote auf Z├╝richsee in Brand - drei Verletzte Von dpa 11.06.2022 - 23:56 Uhr Lesedauer: 1 Min. Feuerwehrleute stehen neben den ausgebrannten Booten am Steg: Beim Brand am Z├╝richsee (Quelle: Kantonspolizei Z├╝rich)

Mehrere Boote sind am Samstag auf dem Schweizer Z├╝richsee in Brand geraten. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auf ein Kind. Auch ein Bootshaus ging in Flammen auf.

Auf dem Z├╝richsee in der Schweiz sind am Samstag mehrere Motorboote in Brand geraten. Ein 10-j├Ąhriges Kind wurde verletzt und es entstand ein Sachschaden in H├Âhe von mehreren Millionen Euro, wie aus den Angaben der Kantonspolizei Z├╝rich hervorgeht. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Anwohner meldeten demnach am Nachmittag Feuer auf einem Boot am Seeufer von Meilen, rund 15 Kilometer s├╝dlich von Z├╝rich. Als die Polizei eintraf, h├Ątten bereits mehrere Motorboote, der Bootssteg und das Bootshaus in Flammen gestanden.