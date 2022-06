Lefson, eine ├╝berzeugte Tieraktivistin, warf der kleinen Pigcasso Spielzeuge in den Stall, wohlwissend, dass Schweine "intelligente Tiere sind, die Unterhaltung sch├Ątzen". Doch die Sau zerst├Ârte jeden Ball. Nur an ein paar alten Pinseln zeigte sie Interesse. "Ich dachte mir: Vielleicht ist da was dran", erz├Ąhlt Lefson, die einst Kunst und Zoologie studierte. "Ich habe Pigcasso beigebracht, wie man einen Pinsel h├Ąlt. Aber ihre expressionistische Technik hat sie selbst entwickelt", sagt Lefson.

Der Erfolg war so nicht geplant

Pigcassos Malerei war pures Hobby bis ein Ehepaar aus New York, das den Hof besuchte, Interesse bekundete, eines der Bilder zu erwerben. "Von da an wurde die Sache zum Selbstl├Ąufer", meint Lefson. Pigcassos Talent sprach sich herum. Touristen aus aller Welt wollten das malende Schwein sehen und seine Malereien erstehen. Inzwischen ist Pigcassos Kunst weltber├╝hmt geworden - und sauteuer. Eine Leinwand ist ab 1500 Euro zu haben, ein Kunstdruck f├╝r ungef├Ąhr 200 Euro.

Im Dezember ging die tierische K├╝nstlerin offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde ein: Ein deutscher Kunstsammler hatte Pigcassos Bild "Wild and Free" f├╝r 22.000 Britische Pfund (umgerechnet knapp 26.000 Euro) erworben - das teuerste Werk eines nichtmenschlichen K├╝nstlers. Damit brach Pigcasso den bestehenden Rekord des Schimpansen Congo, dessen Bild einst f├╝r 14.000 Pfund einbrachte.

Deutsche seien generell Pigcassos beste Kunden, erz├Ąhlt Lefson, gefolgt von Schweizern, Briten und Amerikanern. Pigcassos Bilder h├Ąngen inzwischen in H├Ąusern ├╝berall auf der Welt, von Kolumbien bis Kasachstan. Die Sau hat au├čerdem in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Uhrenhersteller Swatch eine limitierte Armbanduhr herausgebracht. F├╝r n├Ąchstes Jahr steht die Ver├Âffentlichung eines Buchs ├╝ber Pigcassos Leben an. Hierf├╝r hat die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall das Vorwort geschrieben. Ab Juli werden Pigcassos Werke f├╝r drei Monate im nieders├ĄchsischenHannoversch-M├╝ndenausgestellt - ihre erste Ausstellung in Deutschland.

Pigcasso ist nicht das einzige Tier mit k├╝nstlerischem Talent. In den USA malt beispielsweise Labrador-Golden-Retriever-Mischling DogVinci Bilder f├╝r gute Zwecke. In Thailand leben im Thai Elephant Conservation Centre in der N├Ąhe der n├Ârdlichen Stadt Chiang Mai malende Elefanten. Im Zoo von Denver in Colorado brachte einst ein Spitzmaulnashorn namens Msindhi Farbe zu Papier. Im Hakkeijima Sea Paradise Aquarium in Yokohama, Japan, wurde ein malerisch kreativer Beluga-Wal weltbekannt.

Mal-Training kann gut f├╝r Tiere sein