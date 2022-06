TatsĂ€chlich wurde ein BraunbĂ€r Ende April im sĂŒdlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht weit von Elmau entfernt von einer Wildtierkamera fotografiert. Und bei Scharnitz in Tirol, Luftlinie gut zehn Kilometer zum Schloss, haben Bauern Ende Mai ihre Schafe von der Alm geholt, nachdem offensichtlich ein BĂ€r - derselbe oder ein anderer - 15 Tiere gerissen hatte.

In erster Linie umfasst das strenge Sicherheitskonzept fĂŒr den hochkarĂ€tigen Gipfel vom 26. bis zum 28. Juni keine Bedrohung durch BĂ€ren. In die polizeilichen Vorbereitungen fließe aber eine stĂ€ndige Lagebewertung ein, in die auch die BĂ€rensichtung aufgenommen werde, teilte der G7-Planungstab der Polizei mit. "Wir stehen diesbezĂŒglich bereits mit den zustĂ€ndigen Behörden im Austausch."