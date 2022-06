Der Leiter des Instituts f├╝r Virologie an der Universit├Ąt Bonn, Hendrik Streeck, blickt mit gemischten Gef├╝hlen in den kommenden Herbst und Winter ÔÇô besonders was ein Ereignis angeht: die Fu├čball-Weltmeisterschaft in Katar. "Dadurch kreieren wir gegebenenfalls auch wieder gr├Â├čere Ausbr├╝che, oder es kann auch zu einem Superspreading-Event kommen und darauf muss man sich vorbereiten," sagt Streeck im RTL Nachtjournal. Die Fu├čball-Weltmeisterschaft findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.