Tragisches Ende eines Familienausflugs in Rheinland-Pfalz: Vier Personen wurden am Rhein von einer Welle mitgerissen. Zwei Kinder und ein Erwachsener retteten sich – der Vater kam ums Leben.

In Rheinland-Pfalz ist ein 49-jähriger Mann von einer Buhne abgerutscht und im Rhein ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag bei Bingen-Gaulsheim an einem Strand des Flusses. Demnach spazierte der Vater gemeinsam mit seinen zwei Kindern im Alter von acht und elf Jahren sowie einer weiteren Person über die Buhne.