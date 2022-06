Wetterausblick f├╝r Deutschland Hier drohen jetzt Gewitter Von dpa Aktualisiert am 24.06.2022 - 08:33 Uhr Lesedauer: 2 Min. Unwetter zum Sommeranfang: In den kommenden Tagen wird es in vielen Regionen nass und hei├č. (Quelle: t-online)

Deutschland ├Ąchzt unter hei├čen Temperaturen. Doch ein Unwettertief wird schon in den n├Ąchsten Tagen mancherorts f├╝r Gewitter sorgen.

Das Wetter in Deutschland zeigt sich vielerorts von seiner schw├╝l-warmen bis hei├čen Seite, bringt Gewitter und teils Unwetterpotenzial mit sich. "Das Gewittertief Qiara zieht von Frankreich zu den Britischen Inseln und schaufelt schw├╝l-warme Luftmassen in den S├╝den und Westen des Landes", teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. N├Ârdlich und ├Âstlich davon sorge Hoch Frido f├╝r reichlich Sonnenschein und weiter ansteigende Temperaturen.

Schon am Donnerstagnachmittag sollte es laut DWD mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmb├Âen losgehen. Sie sollen sich dann zunehmend in den S├╝dwesten und Westen ausbreiten. In der Nacht zum Freitag drohen vor allem von Baden-W├╝rttemberg ├╝ber Rheinland-Pfalz bis nach Hessen und sp├Ąter auch in Nordrhein-Westfalen kr├Ąftige Gewitter. Teils seien Unwetter durch heftigen Starkregen mit lokaler ├ťberschwemmungsgefahr zu erwarten.

Im Tagesverlauf am Freitag sind weiterhin Schauer, Gewitter und lokale Unwetter mit Starkregen und Hagel m├Âglich. Nord├Âstlich der Elbe bleibe es wohl bis zum Abend trocken, so der DWD. Die Temperaturen am Freitag steigen auf schw├╝lwarme 25 bis 30 Grad, im Nordosten bis auf 34 Grad. Da es dort zun├Ąchst trocken bleiben soll, d├╝rfte laut DWD die Waldbrandgefahr erneut auf die h├Âchste Stufe ansteigen.