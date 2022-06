Zwei Kletterer stürzen im Karwendel zu Tode

Zwei Menschen sind am Samstag bei einer Klettertour im Karwendelgebirge bei Mittenwald in Bayern ums Leben gekommen. Die 19-j├Ąhrige Frau und ihr 20 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Dachau waren am Nachmittag aus bislang ungekl├Ąrter Ursache an der Tiefkarspitze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen abgest├╝rzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wirt einer H├╝tte vernahm demnach laute Schreie und einen Felsbruch von dem Berg im Karwendel und alarmierte daraufhin die Rettung.