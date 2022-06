Austritte bei katholischer Kirche: So hoch war die Zahl noch nie

So hoch war die Zahl der Kirchenaustritte noch nie

Die katholische Kirche verzeichnet einen neuen Negativrekord an Austritten. Das sei Zeugnis einer "tiefgreifenden Krise", so der Chef der Bischofskonferenz.

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten wie noch nie. 359.338 Katholiken kehrten ihrer Kirche allein 2021 den R├╝cken, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Montag in Bonn mitteilte. Das ist ein neuer Negativrekord. "F├╝r uns ist das die bisher h├Âchste Zahl", sagte DBK-Sprecher Matthias Kopp. Die katholische Kirche z├Ąhlte noch 21.645.875 Mitglieder ÔÇô das macht 26 Prozent der Gesamtbev├Âlkerung aus.