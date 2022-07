Rheinland-Pfalz: Windhose reißt Hüpfburg in die Luft – Kinder schwer verletzt

Windhose reißt Hüpfburg in die Luft – Kinder schwer verletzt

Bei einem Fußballturnier in Rheinland-Pfalz spielten Kinder in einer Hüpfburg. Dann hob diese plötzlich ab – neun von ihnen wurden verletzt.

Auf einem Sportplatz in Gondershausen (Rheinland-Pfalz) sind bei einem Unfall mit einer Hüpfburg neun Kinder zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Spielgerät während eines Kinderfußballturniers vermutlich von einer Windhose erfasst und angehoben worden. Die Kinder in der Hüpfburg seien aus einer Höhe von geschätzten vier bis fünf Metern herabgestürzt.