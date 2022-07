Italien: Fünf Tote bei Gletscherbruch in Italien

Bei einem massiven Gletscherbruch in Norditalien sind mehrere Bergsteiger von Eis-, Schnee- und Felsmassen getroffen worden. Mindestens f├╝nf Menschen sind ums Leben gekommen, weitere acht wurden bei dem Ungl├╝ck am Berg Marmolata in den Dolomiten zum Teil schwer verletzt. Das gab die Rettungsleitstelle der Region Venetien nach dem Ungl├╝ck am Sonntag bekannt. In italienischen Medienberichten ist bereits von sechs Todesopfern die Rede. Nach weiteren Bergsteigern unter den Eis-, Schnee- und Felsmassen wurde am Nachmittag unter anderem mit f├╝nf Helikoptern und mehreren Hundestaffeln gesucht. ├ťber die Nationalit├Ąt der Opfer wurde zun├Ąchst nichts bekannt.