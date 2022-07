Papst widerspricht Gerüchten über Krebserkrankung und Rücktrittspläne

Papst Franziskus hat Ger├╝chte ├╝ber eine Krebserkrankung und einen bevorstehenden R├╝cktritt im August zur├╝ckgewiesen. "Das kam mir nie in den Sinn", sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einem am Montag ver├Âffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.