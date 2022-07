England: Mindestens ein Toter bei Gasexplosion in Wohnhaus

Mindestens ein Toter bei Gasexplosion in Wohnhaus

Bei einer Gasexplosion und einem anschlie├čenden Brand in einem Mehrfamilienhaus im englischen Bedford ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher dem britischen Nachrichtensender "Sky News" am Montagabend und f├╝gte hinzu, es k├Ânne nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Opfer gebe. Mehrere Menschen wurden bei dem Ungl├╝ck verletzt.

Das gesamte dreist├Âckige Geb├Ąude mit 20 Wohneinheiten habe nach der Explosion am Morgen in Flammen gestanden und gro├če Teile des Dachs seien eingest├╝rzt, hie├č es in einer Mitteilung der Polizei. Der Grund f├╝r den Gasaustritt war zun├Ąchst unklar.