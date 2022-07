Dolomiten: Weitere Leichen nach Gletscherabbruch in Italien gefunden

Aktualisiert am 06.07.2022 - 17:58 Uhr

Weitere Leichen nach Gletscherabbruch in Italien gefunden

Vor drei Tagen lösten sich in Italien Gletscherteile und rissen mehrere Menschen mit: Noch immer gibt es Vermisste. Nun wurden weitere Leichen geborgen.

Rettungskräfte haben in den norditalienischen Dolomiten weitere Leichen von verschütteten Bergsteigern gefunden. Es wurde angenommen, dass es Wanderer aus derselben Seilschaft sind, die am Sonntag von den Massen aus Geröll, Eis und Schnee mitgerissen worden waren, wie die Autonome Provinz Trient am Mittwoch mitteilte.