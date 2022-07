Mann in offenem Partybus prallt gegen Brücke

Bei einer Feier auf dem Deck eines offenen Partybusses ist ein Mann gegen eine Betonbr├╝cke geprallt und schwer verletzt worden. Der 27-j├Ąhrige Partygast war am Freitagabend w├Ąhrend der Fahrt mit dem Doppeldeckerbus von seinem Sitz aufgestanden und bei einer Unterf├╝hrung im bayerischen Steinberg am See (Landkreis Schwandorf) von der niedrigen Autobahnbr├╝cke erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er schwer verletzt. Rettungskr├Ąfte brachten den 27-J├Ąhrigen zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.