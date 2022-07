Gletscherbruch in Dolomiten: Zahl der Todesopfer gestiegen

Mittlerweile elf Todesopfer nach Gletscherbruch in Italien

Wegen hoher Temperaturen sind am vergangenen Wochenende Teile eines Gletschers in den Dolomiten abgebrochen. Mittlerweile ist die Zahl der Todesopfer gestiegen.

Nach dem Gletscherbruch in den italienischen Alpen ist die Zahl der Todesopfer auf elf gestiegen. Bei dem Ungl├╝ck vor knapp einer Woche seien elf Menschen ums Leben gekommen und sie alle seien identifiziert worden, sagte der zust├Ąndige Polizeibeamte Giampietro Lago am Samstag vor Journalisten. Derzeit gebe es "keine Hinweise", dass weitere Menschen auf der Marmolata in den Dolomiten versch├╝ttet worden seien.