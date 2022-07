Eine Tote und vier Verletzte Ermittler suchen weiter nach Ursache von Hausexplosion Von dpa 10.07.2022 - 12:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. Von dem Mehrfamilienhaus ist nur ein Tr├╝mmerhaufen ├╝brig. (Quelle: Markus Kl├╝mper/dpa-bilder)

In Hemer in NRW st├╝rzte ein Haus nach einer Gasexplosion komplett in sich zusammen. Noch ist unklar, was genau passiert ist. F├╝r die Ermittler wird es nicht leicht.

Nach der Explosion in einem Wohnhaus im sauerl├Ąndischen Hemer gehen die Aufr├Ąumarbeiten und polizeilichen Ermittlungen an der Ungl├╝cksstelle weiter. Mit schwerem Ger├Ąt m├╝ssen Technisches Hilfswerk und Feuerwehr die Tr├╝mmer nach und nach vorsichtig wegr├Ąumen. Die Kriminalpolizei des M├Ąrkischen Kreises hatte am Samstag die Leitung der Ermittlungen ├╝bernommen, nachdem feststand, dass sich keine vermissten Personen mehr unter den Tr├╝mmern befanden.

Polizeibeamte sicherten den betroffenen Bereich in dem Wohnviertel im S├╝den der 40 000-Einwohner-Stadt ├Âstlich von Iserlohn.

Bei der heftigen Explosion am Freitagabend war das Wohngeb├Ąude komplett zerst├Ârt worden und in sich zusammengefallen. "Ich habe schon einige Geb├Ąude nach einer Gasexplosion erlebt, aber eine komplette Zerst├Ârung in einem solchen Ausma├č habe ich noch nicht gesehen", sagte Hemers Feuerwehrsprecher Andreas Schulte.

Reul: Ermittler brauchen "Zeit"

Insgesamt wohnten in dem Mehrparteienhaus den Beh├Ârden zufolge acht Personen, f├╝nf von ihnen waren zum Ungl├╝ckszeitpunkt im Haus. Zwei leicht verletzte Menschen konnten kurz nach der Detonation gerettet werden. Eine 32 Jahre alte Frau und einen 36-j├Ąhrigen Mann befreiten die Rettungskr├Ąfte in der Nacht zum Samstag unter schwierigsten Bedingungen.

Die Geretteten kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. N├Ąheres zu ihrem Gesundheitszustand gab es zun├Ąchst nicht. Eine 57 Jahre alte Frau ├╝berlebte die Explosion und den Zusammensturz des Hauses nicht. Sie konnte am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr nur noch leblos aus den Tr├╝mmern geborgen werden.