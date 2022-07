Vorfall am Vesuv: US-Tourist fällt in aktiven Vulkan

Handy verloren: Mann f├Ąllt in Vulkan

Ein US-Tourist war am Vesuv unterwegs, als er sein Handy verlor. Beim Versuch es wiederzubekommen st├╝rzte der 23-J├Ąhrige in den Vulkankrater.

Das h├Ątte schief gehen k├Ânnen: Ein US-Tourist ist am Wochenende in den Krater des italienischen Vulkans Vesuv gest├╝rzt. Laut einem Bericht des US-Senders CNN hat der 23-J├Ąhrige versucht, sein Mobiltelefon wiederzubekommen und sei dabei verungl├╝ckt.

Zuvor soll der Mann mit drei Verwandten auf einem nicht-genehmigten Pfad an dem Vulkan unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Neapel best├Ątigte gegen├╝ber CNN, dass die Gruppe dort gewandert sei und wohl mehrere Zugangsverbotsschilder ignorierte. Die Staatsanwaltschaft w├╝rde nun entscheiden, ob sie Anklage erhebt.

Bei seinem Sturz erlitt der US-Tourist Prellungen an H├Ąnden, Armen und am R├╝cken. Er wurde von einem Notarzt vor Ort behandelt und wollte laut Angaben der Polizei nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.