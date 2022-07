Tödlicher Arbeitsunfall: Gussform zerbricht – zwei Männer sterben in Eisengießerei

In einer Eisengießerei in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Männer ums Leben gekommen. Ein weiterer Arbeiter wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Arbeitsunfall in einer Eisengießerei in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zerbrach am Dienstagabend in einer Halle auf dem Firmengelände der Eisengießerei Torgelow eine 60 bis 80 Tonnen schwere Gussform aus gehärtetem Sand. Von den Bruchstücken wurden drei Arbeiter erfasst.