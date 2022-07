Niederbayern: Hunderte Schweine sterben bei Brand in Mastbetrieb

Brand in Schweinemastbetrieb – Hunderte Tiere tot

Bei einem Feuer in Niederbayern kommen zahlreiche Schweine ums Leben. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in den Millionenbereich.

Bei einem Brand in einem Schweinemastbetrieb im niederbayerischen Essenbach sind zahlreiche Tiere umgekommen. Man gehe von mehreren hundert toten Tieren aus, so ein Sprecher der Polizei . Menschen seien ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war nach Polizeiangaben rund drei Stunden im Einsatz, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge gehe der Schaden bis in die Höhe von zwei Millionen Euro .

Was zum Brand am frühen Donnerstagmorgen geführt hat, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund starker Rauchentwicklungen kam es zwischenzeitlich auch auf der in der Nähe befindlichen Autobahn 92 zu Sichtbehinderungen.