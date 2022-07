Eurowings: Notruf über dem Atlantik – Ferienflieger plötzlich im Sinkflug

Ein Airbus A330 von Eurowings Discover musste in den Notsinkflug gehen und vorzeitig landen. In der Kabine fielen bereit die Sauerstoffmasken von der Decke.

Notruf über dem Atlantik vor Irland: Auf einem Flug von Eurowings Discover aus Puerto Plata (Dominikanische Republik) nach Frankfurt am Main ist es am Sonntagmorgen zu einem Druckverlust in der Kabine gekommen. Das bestätigte die Airline auf Anfrage von t-online. An Bord waren 179 Passagiere.