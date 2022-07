Neubrandenburg: 18-Jährige schlafwandelt und stürzt aus fünfter Etage

Aktualisiert am 18.07.2022 - 09:22 Uhr

Aktualisiert am 18.07.2022 - 09:22 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Sturz aus einem Fenster hat sich eine Frau in Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie schlafwandelte.

In Neubrandenburg ist eine junge Frau aus einem Fenster in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es kurz nach Mitternacht zu dem Unfall in der Oststadt kam, weil die 18-Jährige schlafwandelte.