Tschechien: Explosion zerstört Wohnhaus

Explosion zerstört Wohnhaus in Tschechien

In Tschechien ist ein Wohnhaus explodiert und eingestürzt. Zwei Passanten sind verletzt worden, ob Menschen unter den Trümmern verschüttet wurden, ist unklar.

Nach einer Explosion ist ein Wohnhaus in Tschechien eingestürzt. Dutzende Häuser in der Gemeinde Olsany u Prostejova wurden zudem teils schwer beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Passanten, die sich auf der Straße befanden, wurden verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Ob Menschen unter den Trümmern verschüttet wurden, war zunächst unklar. Ein Rettungshundeteam und Feuerwehrleute mit Spezialausrüstung waren auf dem Weg zur Unglücksstelle.