Polizei sucht Shisha-Raucher nach Waldbrand in Sächsischer Schweiz

In der Nacht zu Montag ist ein Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz ausgebrochen. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache.

Etwa 100 Feuerwehrkräfte kämpften am Montag gegen die Flammen im Nationalpark Sächsische Schweiz. In der Nähe der berühmten Basteibrücke brannten etwa 2.500 Quadratmeter an einem Steilhang. Seit Dienstag ist der Brand gelöscht.