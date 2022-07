Wetter in Deutschland: Hier drohen Regen und Unwetter – vor nächster Hitzewelle

Wetter in Deutschland Hier drohen am Wochenende Regen und Unwetter Von t-online , mm Aktualisiert am 22.07.2022 - 18:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wetteranimation: Hier fällt Starkregen – und die Temperaturen gehen gebietsweise drastisch zurück. (Quelle: t-online)

Mit Gewittern an vielen Orten Deutschlands geht es ins Wochenende. Doch nach den Schauern wird erneut bestes Badewetter erwartet.

Nach der Hitzewelle kommt etwas Abkühlung: In der Nacht zu Samstag wird es ungemütlich. Vielerorts ist dennoch mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Die Prognose des Wetterdienstes DTN für t-online:

Freitag

Ein Zwischenhoch bestimmt am Freitag das Wetter in Deutschland. Von der Deutschen Bucht bis zum Nordrand der Mittelgebirge bleibt es bis zum Abend bewölkt, im Süden strahlt die Sonne. In der Nacht nähert sich dann von der Schweiz, Frankreich und Belgien aus Tief "Daniela". Im Süden und Westen drohen Gewitter, lokal auch mit Unwetterpotenzial.

Im Norden bleibt es am Freitag kühl, in Kiel zeigen die Thermometer bis zu 19 Grad, in Bremen bis 20 Grad an. In Mittel- und Ostdeutschland werden 26 bis 29 Grad, in Baden-Württemberg bis zu 33 Grad gemessen.

Samstag

Die Unwetter ziehen am Morgen aus dem Südwesten Richtung Nordosten ab, vormittags drohen südlich der Donau sowie zwischen Erzgebirge und Oder letzte Schauer und Gewitter. Der Samstag wird anschließend wechselhaft. Südlich von Mosel und Main sind größere Quellwolken prognostiziert, zudem sind vereinzelte Schauer möglich. Im Norden bleibt es trocken.

Die Temperaturen sinken Samstagmorgen auf 11 Grad in der Lüneburger Heide bis 19 Grad in München. Tagsüber klettern die Thermometerwerte auf 19 Grad in Nordfriesland und 24 Grad in Hannover. Weiter südlich wird es wärmer: Maximal 29 Grad werden in Stuttgart, im Breisgau und in Regensburg erwartet.