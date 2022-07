Saarland: Betrunkene Corona-Infizierte lecken Sitze in Polizeiwagen ab

Demnach wurden die Beamten am Samstagabend alarmiert, weil der Bruder des betrunkenen Fahrers mit dem Unfallwagen weiterfahren wollte, nachdem dieser mit einem anderen Pkw kollidiert war. Die Polizisten trafen vor Ort in Neunkirchen sowohl die beiden betrunkenen Brüder, 28 und 30 Jahre alt, an, als auch etwa zwanzig Passanten, die sie am Weiterfahren hinderten.