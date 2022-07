Affenpocken: Was über den Ausbruch bekannt ist

Was bedeutet die Einstufung?

Wie hat sich der Ausbruch bislang entwickelt?

Am Wochenende waren laut WHO mehr als 16.000 Affenpocken-Fälle in 75 Ländern und Territorien registriert. In Europa ist das Übertragungsrisiko demnach besonders hoch. In Deutschland sprach das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag von 2.268 Fällen. Laut WHO gibt es bislang fünf Todesfälle. Diese ereigneten sich nach Angaben von Rockstroh sämtlich in afrikanischen Staaten. In den USA wurden kürzlich zwei Fälle bei Kindern bestätigt, mehr dazu lesen Sie hier.