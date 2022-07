Kanada: Papst Franziskus bittet Ureinwohner um Vergebung

Maskwacis in Kanada: Papst Franziskus wurde der indigene Kopfschmuck während einer Zeremonie überreicht. (Quelle: Eric Gay/ap-bilder)

Vertreter der indigenen Gruppen hatten Franziskus Ende März im Vatikan besucht. Schon damals bat der Pontifex für die Taten der Kirche um Entschuldigung. Franziskus rief nun die Berichte in Erinnerung, die er damals in Rom von den indigenen Vertretern erhalten hatte. Die Internate hätten Sprache und Kultur der Ureinwohner verunglimpft und unterdrückt, sagte er. Kinder seien "körperlich und verbal, psychologisch und spirituell misshandelt" und "von zu Hause weggeholt" worden, sagte Franziskus.

"Kultureller Genozid"

Der Fund Hunderter anonymer Kindergräber in der Nähe der Internate seit Mai vergangenen Jahres machte ihr Schicksal weltweit bekannt – obwohl es in Kanada schon seit Jahren diskutiert wurde. Eine staatlich eingerichtete Kommission bezeichnete die Verbrechen, die Bedienstete in den Schulen begingen 2015 als "kulturellen Genozid". Immer noch fordern Opfer Entschädigung von der Kirche und Zugang den Kirchenarchiven, wo Dokumente zu den Internaten liegen.

Fast 2.000 Überlebende der ehemaligen Internate waren in Maskwacis erwartet worden. Während Franziskus' Rede applaudierten sie immer wieder. An den Ort mit wenigen Tausend Einwohnern reisten Menschen aus dem ganzen Land. Lizzie und Yvette Daniels etwa, zwei Überlebende der Internate, fuhren nach eigenen Worten die ganze Nacht, um den Papst in Maskwacis zu sehen. "Es ist überwältigend", sagte Lizzie Daniels der Deutschen Presse-Agentur. Für sie sei es am wichtigsten, die Entschuldigung des Papstes zu hören.

Auch in Maskwacis befand sich einst ein Internat. Der Ort rief in Franziskus nach eigenen Worten einen "Schmerzensschrei" hervor, der ihn in den vergangenen Monaten begleitete. "Ich denke an die Tragödie, die so viele von euch, eure Familien eure Gemeinschaften erlitten haben", sagte der Pontifex.

Papst auf mehrtägiger Reise

Der Südamerikaner zitierte in seiner auf Spanisch gehaltenen Rede den Holocaustüberlebenden und renommierten Autor Elie Wiesel: "Das Gegenteil der Liebe ist nicht der Hass, sondern die Gleichgültigkeit. Das Gegenteil des Lebens ist nicht der Tod, sondern die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben und dem Tod."

Die Begegnungen mit den Indigenen sind der zentrale Anlass für die mehrtägige Reise des Papstes in dem flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde mit rund 38 Millionen Einwohnern. Er wird in den kommenden Tagen in anderen Landesteilen auf weitere indigene Vertreter treffen.