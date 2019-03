Übergriffe von Priester gedeckt

Spektakuläres Urteil gegen Erzbischof von Lyon

07.03.2019, 11:26 Uhr | AFP

Der französische Erzbischof von Lyon ist zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte Missbrauchsfälle eines Priesters verschwiegen.



In Frankreich ist der Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, wegen Missbrauchsvertuschung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Lyon sprach ihn am Donnerstag schuldig, einen katholischen Priester gedeckt zu haben, der Kinder und Jugendliche missbraucht haben soll. Die Anwälte des Kardinals kündigten Rechtsmittel gegen das Urteil an.







Die Vorsitzende Richterin Brigitte Verney erklärte, die Schuld des 68-jährigen Erzbischofs beziehe sich auf sein Schweigen zu einem jüngeren Fall von Missbrauch ab dem Jahr 2014. Die Staatsanwaltschaft hatte weiter zurückliegende Vorwürfe für verjährt erklärt. Neben Kardinal Barbarin standen noch fünf weitere katholische Verantwortliche vor Gericht. Dem Priester selbst steht ein eigenes Verfahren noch bevor.