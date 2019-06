Kohl-Witwe will weiter klagen

"Mein Mann wurde massiv in seiner Würde verletzt"

16.06.2019, 18:19 Uhr | dpa, dru

"Richtig, dass ich klage": Maike Kohl-Richter im Februar 2018 beim Prozess um das Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" in Köln. (Quelle: Archivbild/Rolf Vennenbern/dpa)

Maike Kohl-Richter will auch zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes gegen das Buch von Kohls Ghostwriter klagen. In einer langen Erklärung rechtfertigt sie sich.

Am zweiten Todestag des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl hat seine Witwe erklärt, warum sie weiter gegen den früheren Ghostwriter ihres Mannes, Heribert Schwan, klagt. In einem 19-seitigen Schreiben, das Maike Kohl-Richter am Sonntag im Internet veröffentlichte, heißt es: "Es ist natürlich richtig, dass ich klage, aber eigentlich klage nicht ich, sondern setze ich die Prozesse nur fort, die mein Mann im Jahr 2012 bzw. 2014 begonnen hat."

Das von Schwan 2014 veröffentlichte Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" sei "ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Menschen mit seinen eigenen, im privaten Raum gesprochen Worten zum Zeugen gegen sich selbst macht", erklärte Kohl-Richter.

Die Witwe will erreichen, dass weitere Textstellen aus Schwans Buch verboten werden. Es geht ihr auch um die Herausgabe von Tonbändern, die während der gemeinsamen Arbeit von Kohl und Schwan zur Vorbereitung der Memoiren des Ex-Kanzlers entstanden waren. Vor der Fertigstellung hatten sich die beiden Männer zerstritten. Daraufhin schrieb der Journalist auf eigene Faust sein Buch mit deftigen Zitaten, die Kohl nicht zur Veröffentlichung freigegeben hatte.

Der CDU-Politiker verklagte Schwan daraufhin. Ihm wurde eine Entschädigung zugesprochen. Kohl starb am 16. Juni 2017, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Kohl-Richter schreibt, sie wolle die Tonbänder, "sobald ich sie in Händen habe und dann sorgfältig abgeschrieben und autorisiert habe, der Forschung zugänglich machen".

"Muss mich zunehmend rechtfertigen"

Dass sie sich nun zu den Verfahren gegen Schwan äußert, erklärt die Witwe damit, "dass ich, die für das Recht kämpft, mich zunehmend rechtfertigen muss, warum ich überhaupt für meinen Mann weiterklage und nach seinem Tod die Prozesse nicht einfach für erledigt erkläre". Ihr Mann sei massiv in seiner Würde und seinem Persönlichkeitsrecht verletzt worden. Und die Verletzung sei mit seinem Tod nicht untergegangen.





Ihre Erklärung endet mit den Worten: "Wo kommen wir hin, wenn ein Nachlass durch Tod auf einmal vogelfrei wird oder wenn durch Tod Unrecht nicht mehr gesühnt und rechtens wird?"