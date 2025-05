Ein Trader an der Frankfurter Börse (Archivbild): Der Dax ist auf ein Rekordhoch geklettert. (Quelle: IMAGO/Hannelore Foerster/imago)

Der Börsenindex Dax ist am Freitag nach kurzfristigen Rückschlägen in der Woche deutlich gestiegen. Er knackt damit die bisherige Bestmarke.

Der Dax <DE0008469008> hat zum Handelsauftakt am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Dieses steht nun bei fast 23.519 Punkten. Seine Rally, die im April nach dem ersten Zollschock begonnen hatte, setzte der deutsche Leitindex damit fort. Zuletzt gewann er 0,7 Prozent auf 23.494 Zähler.

Anfang April war der Dax bis auf knapp 18.490 Punkte abgesackt, weil US-Präsident Donald Trump massive Zollpakete bekannt gegeben und China mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte. Seitdem hat der deutsche Leitindex in seiner kräftigen Erholung wieder um gut 27 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn liegt er mit 18 Prozent im Plus. In dieser Woche sackt der Dax kurzfristig ab, als CDU-Chef Friedrich Merz im ersten Wahlgang als Kanzler scheiterte. Wenige Stunden später gelang es Merz dann aber doch, und die Märkte reagierten entsprechend.