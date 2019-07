Zwischen 2000 und 2018

Jugendbetreuer missbrauchte sieben Jungen – acht Jahre Haft

25.07.2019, 16:15 Uhr | dpa

Urteilsspruch in Österreich: Ein Mann wurde wegen mehrfachen Missbrauchs verurteilt. (Symbolbild) (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Ein österreichischer Jugendbetreuer ist wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Er muss acht Jahre ins Gefängnis. Über 18 Jahre lang verging er sich in einem Jugendtreff an Jungen.

Ein ehemaliger Leiter eines Jugendtreffs in Österreich ist vom Landgericht Feldkirch unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Der 47-Jährige hatte zugegeben, sich von 2000 bis 2018 an sieben Jungen vergangen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Missbrauch geschah im Jugendtreff in Altach und auch auf Ausflugsfahrten. Weil der Betreuer sehr beliebt war, hatten die Eltern Übernachtungsausflügen etwa in den Bregenzerwald oder an den Gardasee zugestimmt.





Mindestens drei der Opfer wurden laut Gutachten durch die sexuellen Übergriffe schwer traumatisiert. Die Missbrauchsfälle waren vor einem Jahr bekannt geworden. Seitdem saß der 47-Jährige in Untersuchungshaft.