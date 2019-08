Schuldspruch für Jugendliche

Zwei Jahre Bewährung für Böllerwurf in Einkaufszentrum

16.08.2019, 15:56 Uhr | dpa

Das Einkaufzentrum in Dortmund nach dem Böllerwurf: Bei der anschließenden Massenpanik gab es mehrer Verletzte. (Quelle: dpa)

Gefährlicher Körperverletzung: So lautet das Urteil gegen zwei Jugendliche aus Niedersachsen. Mit einem Böller in einem Einkaufzentrum in Dortmund wollten die beiden Klicks für ein YouTube-Video gewinnen.

Zwei Jugendliche haben kurz vor Weihnachten 2018 einen Böller in einem Dortmunder Einkaufszentrum geworfen und damit eine Massenpanik ausgelöst. Nun sind die beiden verurteilt worden. Ein 17-jähriger Wolfsburger, der als Drahtzieher gilt, wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens schuldig gesprochen, wie das Amtsgericht Wolfsburg mitteilte. Die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe sei für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Helmstedt wurde wegen Beihilfe verurteilt.

Die beiden sollen andere Jugendliche dazu angestiftet haben, in dem Einkaufszentrum einen sogenannten Polenböller zu zünden. Menschen flohen in Panik, einige erlitten auch Knalltraumata, Schocks oder verletzten sich beim eiligen Verlassen der Geschäfte.





Der 17-Jährige wollte ein Video von der Aktion für seinen Youtube-Kanal. Beide Verurteilten gestanden nach Angaben des Gerichts. Sie bekamen auch Arrest und Arbeitsstunden auferlegt.