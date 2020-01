Großeinsatz in Lübeck

Brief mit weißem Pulver bei Staatsanwaltschaft entdeckt

22.01.2020, 13:31 Uhr |

In der Poststelle der Staatsanwaltschaft Lübeck ist ein Brief eingegangen, der weißes Pulver enthält. Die Untersuchung der Substanz läuft. Polizei und Feuerwehr räumen Teile des Gebäudes.

In der Lübecker Staatsanwaltschaft ist ein Brief zugestellt worden, der ein weißes Pulver enthielt. Polizei und Feuerwehr seien seit dem Morgen im Großeinsatz, das Gebäude sei teilweise geräumt worden, berichten die "Lübecker Nachrichten". Eine Untersuchung der Substanz durch den Kampfmittelräumdienst finde derzeit statt.

Eilmeldung +++ Aktuell läuft ein Großeinsatz bei der #Lübeck|er Staatsanwaltschaft +++ Dort wurde vorhin ein Brief entdeckt, aus dem weißes Pulver rieselte +++ https://t.co/t7oA5qH9XL pic.twitter.com/UZ7bIhHLYe — LN_Online (@LN_Online) January 22, 2020

Der Brief ging in der Poststelle der Staatsanwaltschaft ein. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. "Der Einsatz dauert noch immer an und im Hinblick auf die laufende Ermittlung kann ich noch keine weiteren Aussagen machen", erklärte Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst, die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck. Erst im Laufe des Tages könne man mit ersten Erkenntnissen rechen.

Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, soll es sich bei der verdächtigen Sendung um einen Briefumschlag arabischer Herkunft handeln. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht. Eine offizielle Erklärung soll es im Laufe des Tages geben.