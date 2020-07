Urteil in den USA

Anschlag auf Weißes Haus geplant – lange Haftstrafe

24.07.2020, 08:32 Uhr | AFP

Das Weißes Haus in Washington: Für seine Anschlagspläne auf den US-Regierungssitz muss ein 23-Jähriger für 15 Jahre ins Gefängnis. (Quelle: dpa)

Mit einer Panzerabwehrrakte wollte Hasher T. das Weiße Haus in Washington angreifen, auch eine Synagoge hatte er im Visier. Jetzt hat ein US-Gericht den jungen Mann zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt.

In den USA ist ein 23-jähriger Mann wegen Anschlagsplänen auf das Weiße Haus zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie das Justizministerium in Washington mitteilte, hatte der aus Cumming im Bundesstaat Georgia stammende Hasher T. einen Anschlag auf den US-Regierungssitz mit einer Panzerabwehrrakete sowie Sprengsätzen geplant. Weitere Attacken habe der 23-Jährige auf die Freiheitsstatue, das Lincoln Memorial sowie eine Synagoge vorgehabt.

Nach Angaben des Ministeriums war T. nach einjährigen Ermittlungen der Bundespolizei FBI im Januar vergangenen Jahres festgenommen worden. Zuvor habe es Hinweise aus seiner Gemeinde gegeben, wonach T. sich radikalisiert habe.

"T. plante die Ausführung eines Terroranschlags auf das Weiße Haus als Teil einer von ihm so betrachteten Verpflichtung zum Dschihad", erklärte US-Vize-Justizminister John Demers. Laut der Anklageschrift hatte T. ursprünglich geplant, in ein von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrolliertes Gebiet im Nahen Osten auszureisen, sich dann jedoch für Anschläge innerhalb der USA entschieden. Nach Angaben der Justizbehörden waren die von T. ins Visier genommenen Anschlagsziele durch seine Pläne aber nie ernsthaft gefährdet.