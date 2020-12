Beispielloses Gerichtsurteil

Smog für Tod von Mädchen in London mitverantwortlich

16.12.2020, 13:40 Uhr | AFP

Smog über London: Die Neunjährigen litt unter Asthma, doch auch die Luftverschmutzung in der britischen Hauptstadt hatte schuld an ihrem Tod. (Quelle: Cronos Melinda Nagy/imago images)

Die Luftverschmutzung in London trägt eine Teilschuld am Tod eines jungen Mädchens. Erstmals hat ein Gericht nun so entschieden – und schafft damit einen Präzedenzfall.

Die britische Justiz hat in einem bisher beispiellosen Urteil die Luftverschmutzung in London für den Tod eines neunjährigen Mädchens mitverantwortlich gemacht. Die schlechte Luftqualität habe "wesentlich beigetragen" zum Tod der kleinen Ella Adoo-Kissi-Debrah im Jahr 2013, befand der stellvertretende Untersuchungsbeamte für den Inner South Coroner's Court, Philip Barlow, am Mittwoch nach knapp zweiwöchigen Anhörungen zu dem Fall.

Die Neunjährige war im Februar 2013 nach einer schweren Asthma-Attacke gestorben. In den drei Jahren zuvor musste sie fast 30 Mal mit Atembeschwerden ins Krankenhaus. Ihre Wohnung lag an einem vielbefahrenen Straßenring im Stadtteil Lewisham.

Erste Erkenntnisse wurden angezweifelt

Eine erste gerichtsmedizinische Untersuchung im Jahr 2014 hatte ergeben, dass Ella an akuter Atemnot aufgrund ihres schweren Asthmas gestorben war. Diese Erkenntnisse wurden im vergangenen Jahr jedoch angezweifelt, und eine neue Untersuchung wurde angeordnet.

Der mit der Untersuchung des Tods beauftragte Vize-Coroner kam nun zu einem anderen Ergebnis. Ella sei "Stickstoffdioxidwerten ausgesetzt" gewesen, die "über den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation lagen", urteilte Barlow.