Suche mit Hubschrauber und Hund

Dieb entwischt Polizei vor Gefängnistoren in Leipzig

23.07.2021, 15:36 Uhr | dpa

Er sollte in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden, doch dann gelang ihm die Flucht: In Leipzig ist ein 27 Jahre alter Dieb der Polizei entkommen – zumindest vorerst.

Einem Dieb ist am Freitag vor einem Gefängnis in Leipzig die Flucht gelungen. Die Polizei suchte anschließend mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Er sei nicht gefährlich, sagte Bundespolizeisprecher Jens Daumrau.

Der 27-Jährige sollte am Freitagmorgen in die Justizvollzugsanstalt in Leipzig gebracht werden. Dabei sei er entflohen. Er rannte in ein gegenüberliegendes Gewerbegebiet. Dort gibt es unter anderem einen großen Supermarkt sowie diverse Firmenbauten. Die Polizei setzte einen Hubschrauber und einen Fährtenhund ein.