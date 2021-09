"Brutal und grausam"

Finnische Jungs für Tötung ihres Freundes verurteilt

03.09.2021, 19:13 Uhr | AFP

Sie waren Freunde, kannten sich seit dem Kindergarten: Drei Jugendliche sind in Finnland verurteilt worden, weil sie einen gleichaltrigen Jungen getötet haben. Sie müssen mehrere Jahre in Gefängnis.

Wegen der grausamen Tötung eines ehemaligen Klassenkameraden sind drei Jugendliche in Finnland zu Haftstrafen zwischen acht und zehn Jahren verurteilt worden. Die damals 16-jährigen Täter hätten den Jungen mehr als drei Stunden lang auf "besonders brutale und grausame" Weise misshandelt, bevor er starb, erklärte das Gericht. Die Tat hatte im Dezember 2020 in Finnland Entsetzen ausgelöst.

Die vier Jugendlichen hatten sich seit dem Kindergarten gekannt. Vor der Tat hatten die drei Verurteilten ihr Opfer, das in einer Pflegeeinrichtung lebte, wochenlang gemobbt.

"Das war kein Spiel"

Am Tag der Tat schlugen und traten die Täter ihrem Opfer gegen den Kopf und schlugen es mit stumpfen Waffen. An der Leiche wurden später mehr als einhundert Verletzungen festgestellt. Nach der Tat ließen die Angreifer den Jungen mit gebrochenen Rippen und Hirnverletzungen bei eisiger Kälte in einem Park in Helsinki liegen, wo er Stunden später starb. Erst Tage später wurde die Leiche gefunden.

"Das war kein Spiel, sondern pure Gewalt", sagte Staatsanwältin Satu Pomoell bei einer Anhörung im Februar. Ein vom Gericht bestellter Psychologe bestätigte, dass die Täter zum Zeitpunkt des Angriffes die Folgen ihres Handelns verstanden. Zusätzlich zu ihrer Haftstrafe müssen die Verurteilten den Eltern des Opfers jeweils 12.000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.