Spaniens Parlament billigt neues Sex-Gesetz

Mit ihrem Vorstoß reagierte die linke Regierung auf mehrere Aufsehen erregende FĂ€lle von Gruppenvergewaltigungen, bei denen die TĂ€ter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Große Empörung hatte vor allem ein Fall von Juli 2016 ausgelöst. Eine Gruppe von fĂŒnf jungen MĂ€nnern zerrte damals wĂ€hrend der San-FermĂ­n-Feiern in Pamplona eine junge Frau in einen Hauseingang. Sie vergewaltigten ihr Opfer mehrfach und filmten das Ganze.