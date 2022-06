101-jähriger KZ-Wachmann zu fünf Jahren Haft verurteilt

Ein ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist in Brandenburg zu f├╝nf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Neuruppin sprach den 101-j├Ąhrigen Josef S. am Dienstag in Brandenburg an der Havel der Beihilfe zum Mord in Tateinheit mit Beihilfe zum versuchten Mord schuldig. Mit dem Strafma├č folgten die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft.