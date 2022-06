"Vergiftete Botschaft" an Kinder Saudi-Arabien konfisziert Spielzeug in Regenbogenfarben Von afp 15.06.2022 - 17:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Drache in Regenbogenfarben (Symbol): "Wir zeigen ein paar Beispiele der Gegenst├Ąnde, die gegen den muslimischen Glauben und die ├Âffentliche Moral versto├čen", so ein Vertreter des saudi-arabischen Handelsministeriums. (Quelle: Panthermedia/imago-images-bilder)

In dem K├Ânigreich wird die Scharia strikt ausgelegt, Homosexualit├Ąt gilt als Kapitalverbrechen. Nun wurde in Saudi-Arabien bestimmte Kleidung und Spielzeug aus den Gesch├Ąften entfernt.

Wegen angeblichen Versto├čes gegen "den muslimischen Glauben und die ├Âffentliche Moral" ist in Saudi-Arabien Spielzeug in Regenbogenfarben konfisziert worden. Aus den Gesch├Ąften der Hauptstadt Riad w├╝rden zudem auch vor allem f├╝r Kinder produzierte Kleidung wie Regenbogen-R├Âcke und -H├╝te sowie Federtaschen entfernt, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Farben w├╝rden eine "vergiftete Botschaft" an die Kinder schicken.

"Wir zeigen ein paar Beispiele der Gegenst├Ąnde, die gegen den muslimischen Glauben und die ├Âffentliche Moral versto├čen und die f├╝r homosexuelle Farben werben", sagte ein Vertreter des an der Aktion beteiligten Handelsministeriums in dem am Dienstagabend im Fernsehen ausgestrahlten Beitrag. Mit den Artikeln solle bewusst die junge Generation angesprochen werden. In dem Fernsehbeitrag wurde nicht gesagt, wie viele Produkte beschlagnahmt wurden.