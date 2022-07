Epstein: Vertraute Maxwell fechtet Hafturteil an

Nachdem Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell in der vergangenen Woche unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderj├Ąhrigen zu Missbrauchszwecken zu 20 Jahren Gef├Ąngnis verurteilt worden war, hat die 60-J├Ąhrige Berufung eingelegt. Sie fechte das Urteil an, hie├č es in Gerichtsdokumenten, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in New York vorlagen. Maxwells Verteidigerin Bobbi Sternheim hatte bereits kurz nach dem Urteil angek├╝ndigt, in Berufung gehen zu wollen.