Ex-CIA-Mitarbeiter wegen "schamloser Spionage" verurteilt

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Joshua Schulte ist wegen der Weitergabe geheimer Informationen an die EnthĂŒllungsplattform Wikileaks verurteilt worden. Ein Gericht in New York sprach den 33-JĂ€hrigen am Mittwoch schuldig, Wikileaks 2017 Werkzeuge der CIA zur Cyber-Spionage geliefert zu haben. Schulte habe damit einen der "schamlosesten" und "schĂ€dlichsten" Spionageakte der US-Geschichte begangen, erklĂ€rte Staatsanwalt Damian Williams.