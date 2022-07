Brände in Brandenburg und Sachsen Katastrophenalarm in Sebnitz ausgerufen Von dpa Aktualisiert am 29.07.2022 - 18:18 Uhr Lesedauer: 3 Min. Feuer in der Sächsischen Schweiz: Die Lage ist äußerst angespannt. (Quelle: Landratsamt Prina)

Mit Löschpanzern und Wasserwerfern versuchen die Einsatzkräfte, die fatalen Brände in Sachsen und Brandenburg einzudämmen. Sie hoffen zudem auf Regen.

In den Waldbrandgebieten in Brandenburg und Sachsen bleibt die Lage angespannt. Am Freitag brachen zumindest keine größeren neuen Feuer aus. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort, die von Hubschraubern, Löschpanzern und Wasserwerfern der Polizei unterstützt werden. Die Zahl der Feuerwehrleute sollte nochmals verstärkt werden. In Sachsen hoffen die Helfer indes auf Regen, der für Samstag vorhergesagt wurde.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz konzentrieren sich die Anstrengungen der Feuerwehr darauf, dass sich die Flammen nicht auf andere Gebiete ausbreiten. Am Donnerstagabend seien auch jenseits des Flüsschens Kirnitzsch Brandnester entdeckt und gelöscht worden, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Morgen. Die Brandbekämpfer hätten eigentlich gehofft, dass die Kirnitzsch für den Brand wie eine natürliche Barriere wirke.

In der Stadt Sebnitz wurde deshalb in der Nacht zum Freitag Katastrophenalarm ausgelöst. In Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz gilt dieser bereits seit Dienstag. Mit der Auslösung des Katastrophenalarms könne eine bessere Koordinierung der Einsatzkräfte erfolgen und der Zugriff auf weitere Einsatzkräfte für Löscharbeiten sichergestellt werden, hieß es.

220 Menschen im Einsatz

Am Vormittag kämpften mehr als 220 Feuerwehrleute gegen den Brand. Im Laufe des Tages sollten weitere Einsatzkräfte aus anderen Landesteilen eintreffen. Sieben Löschhubschrauber seien im Einsatz. Am Wochenende sollen zudem zwei weitere Hubschrauber zum Löschen hinzukommen. In der etwa 30 Kilometer entfernten Landeshauptstadt Dresden lag am Freitagmorgen deutlicher Brandgeruch in der Luft.