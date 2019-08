Schreck in Frankreich

Boden bricht vor Restaurant ein – zehn Meter breites Loch

12.08.2019, 16:28 Uhr | dpa

In einer Stadt im Norden Frankreichs hat sich über Nacht ein riesiges Loch im Boden aufgetan. Ein Wohnhaus mit Restaurant musste vorsichtshalber geräumt werden.

Schreck am Morgen: Vor einer Brasserie in Amiens in Nordfrankreich hat der Boden nachgegeben. Ein riesiges Loch tat sich am Montagmorgen auf dem Gehweg auf – auch unter der mit Glas überdachten Terrasse der Gaststätte war ein Teil des Bodens weggebrochen. Eine Polizeistreife hätte das zehn Meter breite und vier bis fünf Meter tiefe Loch am frühen Morgen entdeckt, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

#Amiens : Formation d’une excavation place Debouverie

Une excavation, large de 10 m et profonde de 4 à 5 m, s’est formée place Debouverie face à la brasserie La Bonne Humeur.



👉 https://t.co/haXWLJzWSu pic.twitter.com/SIJUgZu65v — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) August 12, 2019

Das angrenzende Wohnhaus mit der Brasserie im Erdgeschoss wurde evakuiert, der Bereich um das Loch abgesperrt. Vorsichtshalber seien Wasser und Gas in dem Gebiet abgestellt worden, so die Stadt. Die Ursache für den Einsturz des Bodens war noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Rohrbruch dafür verantwortlich.





Die Stadt Amiens ist rund 150 Kilometer von Paris entfernt und besonders bekannt für ihre gotische Kathedrale. Die Zeitung "La Voix du Nord" berichtete, dass die Arbeiten besonders schwierig seien, da gerade Ferienzeit ist. Viele anliegende Geschäfte seien geschlossen, der Zugang zu den Kellern sei daher für Techniker versperrt.