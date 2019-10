Seltenheit in der Region

Erdbeben erschüttert Nordbayern

26.10.2019

Schon wieder ein Erdbeben in Bayern: Dieses Mal betraf es die Bewohner im Norden des Bundeslandes. Einige Menschen dürften in der Nacht davon geweckt worden sein.

Im Norden Bayerns hat in der Nacht zu Samstag die Erde gebebt. Einige Anwohner im Landkreis Rhön-Grabfeld hat das Erdbeben womöglich um 1 Uhr aus dem Schlaf gerissen.



Der Mitteldeutsche Seismologieverbund (ANTARES) und das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) lokalisierten das Epizentrum nahe der Gemeinde Bastheim, etwa acht Kilometer nördlich von Bad Neustadt an der Saale. Das Erdbeben soll eine Stärke von 2,5 gehabt haben – es war damit zwar leicht, aber Beben dieser Art sind in dieser Region Experten zufolge extrem selten. Der Bebenherd lag demnach nur ein bis zwei Kilometer in der Tiefe.







Experten gehen deshalb davon aus, dass betroffene Bewohner das Beben womöglich deutlich gespürt, es aber nicht als solches identifiziert haben. Schäden wurden bislang keine gemeldet. Erst am 23. Oktober hatte die Erde mit einer Stärke von 3,9 in Teilen Südbayerns gebebt.