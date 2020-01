Dramatische Szenen aus Australien

Plötzlich fährt das Feuerwehrauto mitten durch die Flammen

Tiefroter Himmel, Rauchschwaden, sprühende Funken. Es sind Aufnahmen wie aus einem Glutherd. Doch dies ist der Einsatzort für die Feuerwehr New South Wales in Australien. (Quelle: t-online.de)

Nach wie vor wüten die verheerenden Buschbrände im Südosten Australiens. Ein Video der örtlichen Feuerwehr zeigt, welchen Gefahren sich die Feuerwehrleute aussetzen.

Schon seit Oktober wüten die Buschbrände in Australien, und die Lage verschärft sich zusehends. Am schlimmsten sind die Feuer in den Bundesstaaten Victoria und New South Wales, wo inzwischen eine Fläche so groß wie Belgien abgebrannt ist. Über 1.400 Häuser wurden zerstört.



Aus dem Bundesstaat, in dem auch die Millionenmetropole Sydney liegt, kommt jetzt ein Video, das die brutale Gewalt der Brände noch einmal verdeutlicht. Das Video oben im Artikel zeigt, wie sich Einsatzkräfte durch die Flammen bewegen und wie sie sich dabei vor der enormen Hitze schützen.

Feuerwehr-Truck von Flammen eingeschlossen

Das von der Feuerwehr New South Wales über Twitter veröffentlichte Video wurde aus einem Einsatzfahrzeug heraus gefilmt. Der Truck kämpft sich durch den brenndenden Wald – dann wird er von einer Flammenwand überollt.



Aufgenommen wurde das Video in der Nähe von Nowra aufgenommen. Die Stadt liegt etwa 160 Kilometer südlich von Sydney. Dort wurden bei der Silvesterfeier mit dem weltberühmten Feuerwerk Spenden für die Rettungskräfte und die Menschen, denen das Feuer alles genommen hat, gesammelt.

Ein Ende der Buschbrände ist auch weiterhin nicht in Sicht – das Wetter, vor allem der ausbleibende Regen, facht die Feuer weiter an. Zuletzt war über die Hälfte der Brände nicht unter Kontrolle.

Wie sich die Einsatzkräfte durch das Flammenmeer kämpfen und wie sie sich dabei vor der enormen Hitze schützen, sehen Sie oben im Video.