24 Kilometer von der Küste entfernt

Erdbeben der Stärke 3,6 in Los Angeles registriert

22.01.2020, 10:37 Uhr | t-online.de, joh

Im südlichen Kalifornien ist es in der Nacht zu einem Erdbeben gekommen. Ersten Medienberichten zufolge verletzt sich niemand. Für die Region ist es nicht das erste Beben in diesem Jahr.

In der Region rund um Los Angeles ist am Abend ein Erdbeben registriert worden. Wie der US Geological Survey (USGS) mitteilt, handelte es sich um ein Beben der Stärke 3,6. Dieser Wert war in der Nacht gegen zwei Uhr Ortszeit, etwa 24 Kilometer entfernt der kalifornischen Küste gemessen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten rund um das Gebiet am Hafen Port Hueneme. Das Beben habe leichte bis schwache Erschütterungen erzeugt, erklärte der USGS dem Medium "CNN".

Laut einer dreijährigen Datenerhebung traten in Kalifornien und Nevada durchschnittlich 234 Erdbeben mit einer Stärke zwischen 3,0 und 4,0 pro Jahr auf. In den vergangenen zehn Tagen habe es immer wieder Erdbeben mit ähnlichen Stärken gegeben, schreibt die "Los Angeles Times".