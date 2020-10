Erdbeben vor Alaskas Küste – Tsunami-Warnung entschärft

Stärke 7,5

Erdbeben vor der Küste Alaskas – Tsunami-Warnung entschärft

20.10.2020, 06:21 Uhr | dpa

Menschen verlassen nach einer Tsunami-Warnung eine Gegend in der Stadt Homer: In dem US-Bundesstaat Alaska hat die Erde gebebt. (Quelle: Michael Armstrong/Homer News via AP/AP/dpa)