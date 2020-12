Mehrere Häuser abgestürzt

Erdrutsch in Norwegen – 700 Menschen evakuiert

30.12.2020, 13:28 Uhr | AFP, dpa, sje, t-online

Am frühen Morgen fingen die Häuser im norwegischen Ort Ask an, sich zu bewegen: Ein Erdrutsch riss sie kurz darauf mit sich. Es gibt mehrere Verletzte, etliche Anwohner werden noch immer vermisst.

Bei einem nächtlichen Erdrutsch in Norwegen sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Ortschaft Ask in der Kommune Gjerdrum, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Oslo. Es seien mehrere Häuser fortgerissen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Rettungskräfte, unterstützt vom Zivilschutz und von der Armee, seien dabei, das Gebiet zu evakuieren.



Dem norwegischen Fernsehsender NRK zufolge wurden bis zu 700 Anwohner in Sicherheit gebracht. Von den zehn Verletzten sei einer schwerverletzt. Einsatzleiter Roger Pettersen sagte NRK, Bewohner von Gjerdrum hätten den Notruf gewählt und geschildert, dass sich ihr ganzes Haus bewege. Die Lage sei ernst. Es könnten noch weitere Häuser abstürzen.

Erdrutsch mitten im Wohngebiet: Mehrere Häuser wurden mitgerissen. (Quelle: Fredrik Hagen/NTB/Reuters)



21 Bewohner werden derzeit noch vermisst. Die Vermissten wohnten in dem betroffenen Gebiet, sie könnten aber auch zur Zeit des Erdrutsches außer Haus gewesen sein, sagte Pettersen. Mindestens 14 Wohnhäuser sind von dem Erdrutsch betroffen, schreibt NRK.



Die norwegische Regierungschefin Erna Solberg sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. "Es schmerzt zu sehen, wie die Kräfte der Natur Gjerdrum verwüstet haben", erklärte die Ministerpräsidentin.